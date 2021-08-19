新一季意甲將於周日(22日)凌晨開鑼，「藍衫軍」意大利喺今屆歐國盃一改傳統保守作風，踢出激情進攻足球，相隔53年再次奪冠，令全世界球迷對意國足球刮目相看，梗係要繼續追睇「意甲版大叔的愛」邦路斯同基亞連尼嘅演出。加上「寸王」摩連奴闊別11年後，再次登陸意甲，勢必為賽事增添大量話題。兩股熱潮集結亞平寧半島，令意甲再起風雲。

球壇「大叔的愛」激情滿瀉

意甲喺上世紀90年代曾經有「小世界盃」之稱，但其後逐漸褪色，球員星味、比賽水平都被英超、西甲超越。不過，意大利喺今屆歐國盃證明意國足球仍屬世界頂級，祖雲達斯「71歲中堅組合」邦路斯同基亞連尼老而彌堅，前者更喺歐國盃決賽入波，「意甲版大叔的愛」可觀性十足，仲有佢哋嘅隊友、「星二代」費達歷高基艾沙亦交出超卓表現，一樣令人刮目相看。

寸王教羅馬如魚得水

除咗意大利土炮之外，阿特蘭大一眾外援喺歐國盃都有大勇表現，再加上神射手得主C朗，意甲嘅星味及水平不在英超同西甲之下。特別係「金牌名帥」摩連奴成為羅馬教練，令意甲增添「娛樂性」，「寸王」曾於2008至10年執教國際米蘭，率領呢支老牌勁旅喺2010年成為意甲、意盃及歐聯「三冠王」，絕對係意大利球壇史上嘅傳奇人物。

雖然摩帥近年喺英超發展唔如意，但以佢嘅江湖地位及教波能力，仍然可以左右大局。再者摩連奴機關算盡嘅戰術思維，正好同意大利足球傳統脗合，佢回歸意甲如魚得水，相信可以再次大展拳腳，提升羅馬實力，令意甲爭標形勢更激烈。