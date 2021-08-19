意甲教練大遷移！阿里基王者再臨

意甲開鑼之前，率先上演「教練大執位」，20支球隊有12隊換帥，預料將出現一番新景象。除咗摩連奴再戰意甲，增添話題之外，干地離開國際米蘭，以及阿里基重掌祖雲達斯帥印，將對爭冠格局造成重大轉變。

阿里基回巢祖記振聲威

祖雲達斯上季請嚟毫無教波經驗嘅名宿派路領軍，導致聯賽9連冠走勢斷纜，甚至幾乎前4位不保。會方吸取教訓後，唔敢再冒險，所以請阿里基回巢領軍。呢位54歲名帥曾協助祖記連奪5季意甲冠軍，以及兩次打入歐聯決賽，佢返嚟主持大局，相信可以穩定軍心，令球隊重上正軌。

反觀上季意甲冠軍國際米蘭陷入動盪不安，由於財政問題，教練干地同球會不歡而散，首席射手盧卡古及邊路助攻王阿舒拉夫被出售。雖然會方聘請近年為拉素取得佳績嘅施蒙尼恩沙基接手領軍，但巧婦難為無米之炊，國米人腳實力削弱下，恐怕「細恩」要帶領球隊衞冕，將舉步維艱。

其他前列勁旅亦蠢蠢欲動，拿玻里請來「光頭名帥」史巴列堤執教，拉素更加有曾帶領祖記捧意甲嘅沙利接替施蒙尼恩沙基，加上摩連奴執教羅馬，名帥大戰肯定精彩。至於上季亞軍ＡＣ米蘭、季軍阿特蘭大分別繼續由皮奧利、加斯柏連尼領軍，以不變應萬變，同列強周旋。