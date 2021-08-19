港超聯　加盟晉峰　葉卓文：感覺似離家出走

上季港超聯升班球隊晉峰，周四（19日）傍晚透過facebook專頁公布，簽入前愉園後衞葉卓文，新球季將披上6號球衣。對於足球生涯首次離開愉園一班「01仔」，這名小將笑言：「好似有種離家出走嘅感覺，心情非常興奮同期待。」

「心情非常興奮同期待，好似有種離家出走嘅感覺！以前踢咁耐都係同本身愉園『01』個班一齊，就算中學林樂賢都喺到，出到香港青年代表隊又係，由車路士足球學校去到愉園，今年真係第一次身邊無咗佢哋。」葉卓文出生自車路士足球學校(香港)青訓，之後有機會隨愉園踏上港超，在「快活谷」今季宣布退出港超聯後，他終於首次離開這個成長地，而這亦勢將成為他今季的推動力。

雖然晉峰剛剛才公布轉會消息，但「卓文」透露大約2年前已與總教練何信賢接觸，在球隊亦操練約一個多月，雖然陣中有不少舊隊友，但自己仍花了一段時間適應：「好多細個都有一齊踢，好似劉君正、馬文政，另外廖億誠、曾仲楠愉園都有一齊踢過，所以都唔太陌生，不過晉峰踢法注重控球，需要後場慢慢組織上去，加上企位又唔係太慣，但依家已經無咩問題。」他又指主教練艾斯達維剛剛才完成隔離，未有與他太多交流，但認為這名西班牙藉教練相當友善。

司職中堅的葉卓文年僅19歲，上季為愉園於各項賽事上陣13場，射入2球兼交出1次助攻，最近亦有份入選港隊U23征戰2022年亞洲盃外圍賽的25人大軍名單。晉峰認為「卓文」預判能力強，亦擅於攔截、搶點，同時擁有良好的用球能力，期望他的加盟可增加後防的穩定性。至於「卓文」則表示新季個人有3大目標：「希望球隊至少唔使降班，另外爭取更多出場機會，同埋上年自己好好彩拎咗一次MOM、2個入波，今年都想個數據維持到。」

姓名：葉卓文 Yip Cheuk Man

出生日期:2001年10月12日（19歲）

位置：中堅

號碼：6

前效力球會：愉園