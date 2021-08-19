港超聯　港會落實升班 「U23」積極籌組中

香港足球總會周四（19日）召開董事會，商討來季港超聯參賽隊數及安排。歷時超過4小時會議後，足總行政總裁譚秋朗及主席貝鈞奇，確認上季甲組冠軍球隊港會將升班，競逐來季港超聯，並表示正研究加入另一隊以U23年輕球員為主的球隊，爭取來季有8隊參賽。

作為香港最具歷史的一間球會港會，對上一次參加本地頂級聯賽，是2016/17賽季的港超聯。上季於甲組聯賽封王的港會，陣中多數球員為外籍人士，亦長期以業餘球隊形式經營，譚秋朗透露今次港會重返本地頂級聯賽，需要達成一定要求，包括要以職業球隊姿態出戰，另外陣中最少要註冊9名本地身分球員，而在參賽的首季中，港會每場比賽派亦需要派出最少3名本地球員落場，譚秋朗希望這個數字會按年提升：「希望第二、三年可以增加到5位，逐步加上去。」

除了港會之外，近日一直盛傳足總有意仿效當年組織「香港08」，加入以23歲以下年輕球員為主的球隊競逐來季港超聯，貝鈞奇承認足總正循有關方向作研究：「畀多啲機會年輕球員落到班，呢個都係我哋一個想法，希望培訓青年球員，可以喺港超立足。」貝鈞奇透露已有有心人士，表示願意出資贊助，球員及資金方面問題不大，惟他表示該方案存在爭議性，包括該球隊的參賽名義問題，其中有不少細節需要考慮及檢討，對此足總董事將成立小組，於下周四舉行特別會議，商討有關計畫：「時間好迫切，所以我哋都定咗下周死線，決定最後係7隊或8隊（參加來季港超）。」此外，貝鈞奇透露愉園和天水圍飛馬兩間球會，已分別入紙申請降落較低組別聯賽。

同日足總亦宣布委任安頓成為新任技術總監，譚秋朗大讚這位前足總青年軍主教練，對足總架構和運作十分了解，成功在70多名應徵者中脫穎而出。過去安頓曾因處罰違反紀律球員過嚴被停職，譚秋朗強調足總在招聘的過程中，對過去的事件已作考慮，並表示聽到不少球員及教練對安頓的支持，呼籲大家看前看：「我唔會向後睇，我覺得佢覺得會幫到足總，或香港足球發展；每人都有自己嘅強處，亦會有一時疏忽，但我希望大家向前睇。」另外，他透露港隊主教練的公開招聘已收到超過100人應徵，下周將展開篩選和面試程序，預計三個月內會有結果。