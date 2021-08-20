熱刺3大新兵登場　歐協聯肉酸輸波

喺英超開咧戰擊敗曼城嘅熱刺，周五(20日)凌晨出戰歐協聯附加賽肉酸輸波，首回合賽事作客0比1不敵葡超費利拿。熱刺今場大幅輪換，今夏重金簽入3大新兵基斯甸羅美路、拜仁基爾同高連尼都粉墨登場，但佢哋同球隊一樣冇料到，全場0次中龍攻門，下星期返主場嘅次回合非勝不可。

熱刺王牌前鋒哈利卡尼去留成疑，領隊紐奴今場更將孫興民等正選收起，諗住有3名新兵亮相，加上盧施素、哈利雲克斯等已經夠殺，點知踢落完全受制於費利拿緊密組織，全場只有3次攻門全部唔中龍，費利拿更喺完半場前一次快速反擊，由盧卡斯施華謝西斯喺基斯甸羅美路同卡達域卡斯中間輕鬆突圍，單刀射入全場唯一入球。

以4,700萬鎊由阿特蘭大加盟嘅基斯甸羅美路，今場表現令人失望，紐奴賽後就為呢位阿根廷中堅辯護：「我哋要畀啲耐性球員，尤其係啱啱轉換聯賽嘅球員，我認為以基斯甸羅美路嘅質素，佢好快就可以適應。」對於另外兩名新兵，紐奴表示：「高連尼唔錯，個失波係單刀冇得好講；至於拜仁基爾仍要搵最佳位置，呢2場佢踢唔同位置有影響，呢個係我嘅責任。」