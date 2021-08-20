何詩蓓登美國權威網站評選　躋身全球TOP10

在東京奧運寫下歷史個人勇奪兩面銀牌的香港女飛魚何詩蓓，最近登上美國著名游泳網站《Swimming World》（游泳世界），被評選為女子泳壇最有實力的25位泳手之一，更僅隨幾位澳洲及美國奧運金牌得主之後位列第10。

隨着東奧結束，《Swimming World》跟據今屆賽事的成績及數據，評選出女子泳壇的前25位最佳女飛魚，香港的何詩蓓(Siobhan)被高度評價，200米自由泳在2019年世錦賽的第4名，再有突破最終贏得奧運銀牌，甚至更有機會挑戰金牌，其時間1分53秒92更是史上第5快。

在評選中亦提到Siobhan在100自帶來的驚喜，「在100米自由泳更令人意外，2019年世錦賽僅是第10名，但在東京更試圖向Emma McKeon（麥基恩）施壓，最終以52.27奪得銀牌。」何詩蓓在這個評選中，位列第10，而頭5位的泳手都在東京奧運贏得兩面個人項目金牌的泳手，當中澳洲包辦頭3位，今屆奧運表現有驚喜的麥基恩則位列第1，她今屆掛上7面獎牌，成為奧運史上單屆獲獎牌最多的獎牌天后，更當選為奧運最有價值女泳手。

至於這個評選的頭10位如下:

1.麥基恩(澳洲)

2.堤密絲(澳洲)

3.麥姬奧(澳洲)

4.列迪基(美國)

5.大橋悠依(日本)

6.張雨菲(中國)

7.塔雅娜(南非)

8.麥妮爾(加拿大)

9.京爾(美國)

10.何詩蓓(香港)