美職　銀河缺「小豆」悶戰聖荷西地震

星期六早上上演美職賽事，由洛杉磯銀河主場迎戰聖荷西地震。洛杉磯銀河上場聯賽主場1比2不敵科羅拉多急流，近5場首次落敗，「小豆」查維亞靴南迪斯繼續因傷缺陣，無疑對球隊進攻有一定影響；聖荷西地震上場聯賽主場雖然先開紀錄，但打少一個情況下，只能以1比1打和明尼蘇達聯，球隊近9場未輸過，今場有力一戰；兩隊近期攻力一般，洛杉磯銀河近4場只入4球，另外聖荷西地震近8場賽事，7場總入球為2球或以下，一於撐中位數入球2.5球細。 ‧布朗尼

直播表

周六0:30am 德乙 漢諾威 對 海登咸

OnTV東網

周六2:45am 英冠 布里斯托城 對 史雲斯

開電視77台、now 661/601

周六3:00am 西甲 貝迪斯 對 卡迪斯

now 632

周六3:00am 法甲 比斯特 對 巴黎聖日耳門

Now 639/714、有線655、615台

周六10:30am 美職 洛杉磯銀河 對 科羅拉多急流

Now 639、有線655、615台