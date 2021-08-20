何詩蓓出席分享會　大批市民塞爆太古廣場

香港「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan)於東京奧運勇奪2面銀牌，創下香港泳隊史上最佳成績。回港後Siobhan馬不停蹄岀席不同活動，繼昨日參與巴士巡遊後，周五（20日)她岀席金鐘太古廣場的分享會，吸引了過百市民撐場。Siobhan更向現場數十名小泳手送上簽名，勉勵他們堅持夢想：「努力不一定達成目標，但堅持一定會有收穫。」

兩銀得主何詩蓓號召力超強，吸引超過百名市民撐場，更有市民拉橫額支持。她出場時，現場掌聲雷動，有如明星到場。Siobhan再次感謝市民支持：「雖然我在比賽期間沒上社交媒體，但我都收到很多短信。今次比賽沒有觀眾，但他們不斷的鼓勵，對於運動員來說是很大推動力。」她表示，即將離港出戰國際游泳聯賽（ISL），希望大家繼續為她打氣：「第一站會去意大利，下星期就要比賽，希望大家留意我的比賽，繼續為香港運動員打氣！」

分享會上，Siobhan與數十小泳手分享運動員心路歷程，鼓勵他們面對困難，不要輕易放棄：「達到目標的過程，是會經歷好多難關。努力有時不一定能達成你的目標，但你堅持就一定有收穫，所以不要輕易放棄，大家要加油！」問答環節期間，有小朋友問Siobhan可否摸一摸她的銀牌，她欣然答應，之後又為他們簽名，更與在場市民自拍留念，相當親民。

活動結束後，記者找來有份摸銀牌的「幸運兒」甘悅敏接受訪問，這位7歲小泳手是日獲凝動香港體育基金邀請參加分享會。「悅敏」在台上問「女飛魚」，怎樣才能游得像她一樣快，逗得全場大笑。Siobhan勉勵她：「這可能雖然點時間，但相信你努力訓練，畀心機，你都可以像我一樣。」

「悅敏」其後獲得「女飛魚」的簽名和合照，她開心地說：「見到何詩蓓姐姐，很開心。我之前都有看她的比賽，她真的游得很快。」