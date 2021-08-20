全運會港隊授旗　劉慕裳兄長出戰力爭金牌

體育盛事接踵而來，第14屆全國運動會將於下月15至27日在陝西舉行。今日(20日)在荃灣體育館舉辦香港特區代表團授旗儀式，有大約40名運動員出席。在東京奧運空手道個人形項目勇奪銅牌的港隊劉慕裳因傷無緣出席全運會，但她的哥哥劉知名會出戰空手道個人形項目，表示對於賽事充滿信心，目標是奪取金牌！

香港共派出171名運動員參加全運會的18個決賽項目，包括劍擊、乒乓球、羽毛球等。劉知名是其中一名出戰的空手道運動員，他指上一次出賽已是2019年，坦言疫情絕對有影響備戰，不過並無擔心摸不透其他選手的水平，指出「唔會諗對手，係諗自己嘅表現」。劉知名指妹妹在東奧取得好成績，證明香港運動員的質素是在世界上得到認可，同時可鼓勵他出賽。他指運動員很少會想勝算，不過有信心可奪得獎牌。

劉知名會在下周一(23日)出發，其後在酒店隔離21日。他表示教練已為他安排在房間的訓練計劃，亦已準備不同物資，他笑言希望房間水準好些，令他爭取可如常訓練。

民政事務局局長徐英偉會擔任是次代表團的團長，他致詞時表示全運會是國家規模最大的運動賽事，雲集全國精英，與國家頂級選手切磋是難能可貴的機會，形容比賽的激烈程度絕不亞於奧運。徐相信港隊會全力以赴、發揮拼搏精神，祝願他們可取得好成績。港府早前宣布會加快興建體育學院新大樓，徐表示會在下周諮詢立法會民政事務委員會。