美斯未登場一樣夠照 PSG半場Ｗ威比你睇

巴黎聖日耳門（PSG）周六凌晨法甲再度出擊，作客弱旅比斯特。雖然「球王」美斯據報今場仲未會披甲，不過PSG本身陣容大超班，而且有多位主力復出，實力遠超以護級為目標嘅主隊。喺狀態大勇嘅基利安麥巴比領軍下，可望輕鬆由頭贏到尾，半場客勝值捧。（Now 639、714、有線655及615台周六凌晨3時直播）

人氣球隊PSG嘅陣容喺法甲近乎「屈機」，即使美斯、尼馬等較遲歸隊嘅球星，預計今場唔會上陣，球隊陣容依然星光熠熠，而且門將基安盧基當拿隆馬、中場馬高華拉堤、中堅馬昆奴斯哥利亞等都已有兩個星期練習，據報有機會喺今場上陣，陣容更見完整。

比斯特差幾班輸少當贏

PSG開咧兩連勝，球員狀態頗為理想，尤其基利安麥巴比已經上晒力，上場4比2大破斯特拉斯堡交出1射1傳，PSG半場已經輕鬆領先3球；另一阿根廷前鋒莫路伊卡迪亦都連續兩場入波，而且兩球都喺上半場建功，證明佢入局快，為爭奪正選位置施展渾身解數。

比斯特喺法甲頭兩輪打和里昂同雷恩，今場會死守求搶分，不過氣勢強勁嘅PSG，為免畀比斯特打起個勢，一眾大勇球星預計會喺早段即展開強攻，務求盡快打破僵局。翻查紀錄，PSG近6次對比斯特都能夠喺半場領先，今仗開半場客勝機會高唱入雲。