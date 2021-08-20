因應疫情 國足兩場世盃外搬去卡塔爾

亞洲足協周五（20日）公布，卡塔爾世界盃亞洲區12強賽B組賽事，今年9月7日舉行的中國主場對日本，因為國內疫情原因，將賽事搬去卡塔爾多哈舉行，連同首仗對澳洲，國足首兩場世盃外都搬晒去卡塔爾，夠晒方便。

卡塔爾世界盃亞洲區12強賽B組賽事將於9月2日展開，首仗由澳洲主場對中國，不過澳洲足協官方公布，澳洲對中國之戰改去卡塔爾多哈舉行，國足現於上海集訓，8月26日啟程前赴卡塔爾。

至於9月7日中國主場對日本，亞洲足協宣布，鑑於新冠肺炎疫情造成旅遊限制，中國足協安排主場面臨挑戰，因此作出中立場決定，亞洲足協目前於中國、日本及卡塔爾密切合作，確保相關人士安全通過。

現時公布9月國際賽檔期中國隊兩場世盃外，全部搬去卡塔爾，至於10月、11月及明年初的賽程及比賽地點，會在適當時候公布。

明年世界盃決賽周本來就喺卡塔爾舉行，依家連外圍賽都搬去卡塔爾多哈，有網民稱國足有機會提前踩場，亦有網友表示直接將中日大戰當成世界盃8強咁欣賞。