麥巴比「開齋」　PSG再轟4球開咧3連勝

周六(21日)凌晨法甲獨腳戲，巴黎聖日耳門(PSG)作客再展示恐怖火力，雖然美斯同尼馬仍然未能上陣，但喺基利安麥巴比領軍下，作客再以4比2大破比斯特，開咧3連勝狂轟10球。教練普捷天奴賽後表明，計劃中美斯會喺下輪對蘭斯登場，勢必將美斯熱潮推向高峰。

雖然美斯同尼馬未踢得，但PSG今場仍有馬高華拉堤、迪馬利亞等主力回歸，新加盟嘅基安盧基當拿隆馬亦都坐喺後備席。開波23分鐘，麥巴比傳中被解圍不遠，安達靴里拉第1時間抽入先開紀錄；36分鐘輪到麥巴比頭槌頂入，由於佢上仗對斯特拉斯堡嘅入波被聯賽會改判為「烏龍波」，所以呢球就成為麥巴比今季「開齋」入球。

主隊比斯特完半場前追成1比2，令賽事變得緊湊，PSG中場伊祖沙古爾73分鐘再入1球，但85分鐘比斯特又追番2比3，不過PSG火力實在太強大，後備上陣嘅迪馬利亞喺補時1分鐘Chip射建功，為PSG鎖定4比2勝局，法甲3戰全勝高踞榜首。

PSG領隊普捷天奴賽後被問到美斯幾時上陣，呢位阿根廷教頭表示：「美斯呢個星期訓練得好好，同下仗仲有一段時間，如果一切順利，美斯會加入大軍進行比賽。」PSG下個星期一(30日)凌晨作客蘭斯，預料將會首度為PSG上陣。