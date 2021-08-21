海洋公園邀港隊與眾同樂　獎牌得主永久免費

奧運熱潮延續至今，為表揚港隊於東京2020奧運創下史無前例的佳績，海洋公園聯同港協暨奧委會今日(21日)於海洋公園舉辦「奧運代表團海洋公園同樂日」，數名港隊奧運選手，包括乒乓球代表隊成員李皓晴、杜凱琹、黃鎮延，以及羽毛球混雙代表鄧俊文和謝影雪均有到場，與市民同樂。海洋公園亦向獎牌得主送出「永久入場證」致謝。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆亦感謝海洋公園，在國際奧運會近年強調城市體驗日之際，期望海洋公園亦可考慮於園內舉行體育日，讓全民參與體育。

為表揚港隊運動員的佳績，海洋公園向獎牌得主送出海洋公園「永久入場證」，以及5張「全年入場證」，而其他港隊代表團成員亦可獲贈6張「全年入場證」。

問及海洋公園可否加入體育元素，海洋公園行政總裁黃智祖稱此為「很好的諗法」，因園內有足夠地方，是一個好的方向去發展，又舉例稱早前亦有發展瑜伽、遠足等項目，故會嘗試向此新方向發展。

至於海洋公園以後或會更換形式及主題，黃表示昨日(20日)已開放予有興趣的投資者，並發出投標資格預審邀請，下一階段將會進行招標，預計於今年年尾或下年年初，園區將會發展成為餐飲娛樂消費區，並會開放予外面的合作資源。黃又強調，由於公營機構對社會有責任，現時亦會免費開放予長者等，期望加入的投資者會充分體驗海洋公園對保育及教育重視。