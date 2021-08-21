港超聯　東方龍獅友賽大捷　新兵輪住上陣

港超聯開季在即，周六（21日）早上東方龍獅便與標準流浪在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）進行90分鐘友賽，兩隊今仗主要以練兵為主，同時派出不少新加盟球員上陣，最終東方龍獅上、下半場各入3球，以6比0大勝而回，賽後東方龍獅主帥盧比度(Chino)透露有興趣簽入正跟操的年輕球員孫銘謙。

兩隊今仗明顯以練兵為主，東方龍獅派出新加盟的米基爾，配合黃威、王力威以及外借歸隊的茹子楠在前線攻堅；至於標準流浪則有梁興傑、盧均宜及林嘉緯壓陣，帶領新加盟的楊迪麟、林衍廷、余在言，以及正在跟操的鄭子森等小將。

東方龍獅上半場控制大局，開賽初段便搏得12碼，可惜米基爾一射中柱，但東方很快再搏得第二球12碼，改由黃威操刀破網，領先1比0。東方之後慘食詐胡，「大佬」梁冠聰左路落底傳中，米基爾門前撞入卻被越位。上半場尾段雖然東方龍獅有黃威傷出，但林恩許入替後連入2球，東方半場遙遙領先3比0。

下半場兩隊大幅換人，但東方龍獅繼續控制大局，後備入替的朱偉鈞把握門將盧兆崎失誤，射成4比0，流浪之後再有鄭子森回傳失誤，被伍家揚門前輕鬆射入。比賽尾段正在跟操的孫銘謙搏得12碼後親自射入，東方龍獅終6比0擊敗標準流浪。

東方龍獅今仗雖然大勝而回，但主教練盧比度卻未有過於興奮，他認為熱身賽賽事的賽果並不真實，自己不會理會太多，但整體滿意球隊表現。球隊今仗派出不少年輕球員上陣，Chino亦大讚他們的發揮，更透露有興趣簽下正在跟操的小將孫銘謙：「佢哋表現愈來愈好，雖然林樂賢賽前受輕傷，但球隊仲有好多U22球員。另外球隊都好想簽孫銘謙，但要等佢同飛馬處理好合約問題先。」

至於標準流浪隊長林嘉緯則承認球隊表現未如理想，但熱身賽落敗未嘗一件好事：「今年球隊有好多愉園嘅球員加入咗，絕對要時間去夾，輸波唔緊要，最重要係比賽完咗之後認真檢討番戰術或者心態上有咩不足。」他又指自己的狀態及體能正慢慢恢復，但相信與上屆的分別不大。