國米衞冕首擊 讓主手到拿來
2021年08月21日 13:03
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新一季意甲周日(22日)凌晨開鑼，上季冠軍國際米蘭主場率先迎戰熱拿亞。國米捧盃後教練干地及射手盧卡古等人離隊，同時請來施蒙尼恩沙基接手執教，以及簽入羅馬前鋒迪斯高，要大炒「私房菜」熱拿亞仍然綽綽有餘，讓球主客和讓2球照捧主隊。（Now 638、有線654及614台周日凌晨零時30分直播）
近6次交手 熱拿亞吞21蛋
由於財政問題，國米焗住放走盧卡古及右翼阿舒拉夫，同時簽入迪斯高及燕豪芬右後杜費斯作替補，加上獲AC米蘭中場查漢奴古免費加盟，配合拿達路馬天尼斯等骨幹，喺意甲仍然超班。新帥施蒙尼恩沙基向來採取進攻戰術，同國米踢法接近，相信可延續球隊上季強勢。事實上國米上季聯賽主場19戰獲17勝，威力極強勁。
熱拿亞早前宣布同前鋒彭迪夫續約一年，證明佢哋仲要靠呢位38歲老將數胡，睇怕今季都係以護級做目標。睇番熱拿亞近6次對國米全敗之餘共吞21蛋，5次輸3球或以上，可見雙方實力差距懸殊，國際米蘭有望大勝打響頭炮，讓得辣照撐讓球主勝。
直播表
周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 鹿島鹿角
有線661、601台
周六5:00pm日職 橫濱水手 Vs 仙台維加泰
有線662、602台
周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 北海道札幌岡薩多
有線664、604台
周六7:30pm英超 利物浦 Vs 般尼
Now 621、611
周六7:30pm 英冠 昆士柏流浪 Vs 班士利
有線661、601台
周六9:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 多蒙特
香港國際財經台、有線661、601台
周六10:00pm 英超 曼城 Vs 諾域治
Now 621
周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 愛華頓
Now 622
周六10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素
Now 623
周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 賓福特
Now 624
周六10:00pm 英冠 錫菲聯 Vs 哈特斯菲爾德
有線662、602台
周六11:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 馬略卡
Now 632台
周六11:00pm 法甲 摩納哥 Vs 朗斯
Now 639、有線655、615台
周日0:30am 英超 白禮頓 Vs 屈福特
Now 621
周日0:30am 意甲 國際米蘭 Vs 熱拿亞
Now 638、有線654、614台
周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 華倫西亞
Now 632
周日1:30am 西甲 愛斯賓奴 Vs 維拉利爾
Now 633
周日2:45am 意甲 安玻里 Vs 拉素
Now 638、有線654、614台
周日2:45am 意甲 拖連奴 Vs 阿特蘭大
Now 639、有線655、615台
周日4:00am 西甲 畢爾包 Vs 巴塞隆拿
Now 632、611
周日5:30am 美職 哥倫布機員 Vs 西雅圖海灣者
Now 638、有線654、614台
周日8:00am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城
Now 638、有線654、614台
周日8:00am 美職 費城聯 Vs CF蒙特利爾
Now 639、有線655、615台
周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs FC洛杉磯
Now 639、有線655、615台