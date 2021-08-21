國米衞冕首擊　讓主手到拿來

新一季意甲周日(22日)凌晨開鑼，上季冠軍國際米蘭主場率先迎戰熱拿亞。國米捧盃後教練干地及射手盧卡古等人離隊，同時請來施蒙尼恩沙基接手執教，以及簽入羅馬前鋒迪斯高，要大炒「私房菜」熱拿亞仍然綽綽有餘，讓球主客和讓2球照捧主隊。（Now 638、有線654及614台周日凌晨零時30分直播）

近6次交手 熱拿亞吞21蛋

由於財政問題，國米焗住放走盧卡古及右翼阿舒拉夫，同時簽入迪斯高及燕豪芬右後杜費斯作替補，加上獲AC米蘭中場查漢奴古免費加盟，配合拿達路馬天尼斯等骨幹，喺意甲仍然超班。新帥施蒙尼恩沙基向來採取進攻戰術，同國米踢法接近，相信可延續球隊上季強勢。事實上國米上季聯賽主場19戰獲17勝，威力極強勁。

熱拿亞早前宣布同前鋒彭迪夫續約一年，證明佢哋仲要靠呢位38歲老將數胡，睇怕今季都係以護級做目標。睇番熱拿亞近6次對國米全敗之餘共吞21蛋，5次輸3球或以上，可見雙方實力差距懸殊，國際米蘭有望大勝打響頭炮，讓得辣照撐讓球主勝。

直播表

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 鹿島鹿角

有線661、601台

周六5:00pm日職 橫濱水手 Vs 仙台維加泰

有線662、602台

周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 北海道札幌岡薩多

有線664、604台

周六7:30pm英超 利物浦 Vs 般尼

Now 621、611

周六7:30pm 英冠 昆士柏流浪 Vs 班士利

有線661、601台

周六9:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 諾域治

Now 621

周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 愛華頓

Now 622

周六10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素

Now 623

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 賓福特

Now 624

周六10:00pm 英冠 錫菲聯 Vs 哈特斯菲爾德

有線662、602台

周六11:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 馬略卡

Now 632台

周六11:00pm 法甲 摩納哥 Vs 朗斯

Now 639、有線655、615台

周日0:30am 英超 白禮頓 Vs 屈福特

Now 621

周日0:30am 意甲 國際米蘭 Vs 熱拿亞

Now 638、有線654、614台

周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 華倫西亞

Now 632

周日1:30am 西甲 愛斯賓奴 Vs 維拉利爾

Now 633

周日2:45am 意甲 安玻里 Vs 拉素

Now 638、有線654、614台

周日2:45am 意甲 拖連奴 Vs 阿特蘭大

Now 639、有線655、615台

周日4:00am 西甲 畢爾包 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周日5:30am 美職 哥倫布機員 Vs 西雅圖海灣者

Now 638、有線654、614台

周日8:00am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城

Now 638、有線654、614台

周日8:00am 美職 費城聯 Vs CF蒙特利爾

Now 639、有線655、615台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs FC洛杉磯

Now 639、有線655、615台