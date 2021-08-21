「輪椅劍后」余翠怡隨隊出發力爭再踏頒獎台

被視為港隊於東京殘奧「爭金希望」的輪椅劍擊隊，周六(21日)連同射箭隊出發前往日本東京，出戰下周二（24日）揭幕殘奧會，他們抵達後將進行最後階段備戰，期望爭取佳績；輪椅劍擊隊將於26日開打，而射箭首日賽事將於27日進行。

香港今屆派出64人代表團，當中24名運動員分別出戰八個運動項目。輪椅劍擊隊共有3人獲得入場券，包括第五次參戰殘奧的「輪椅劍后」余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍，個人已累積了7面殘奧金牌的余翠怡，坦言今屆收到的支持是歷屆最大，亦知道會有電視直播，讓市民可以睇到港隊比賽，她期望在東京可以再踏上頒獎台，而她與吳舒婷會參加女子A級花劍及重劍個人賽，而鍾婉萍則會出戰女子B級花劍及重劍個人賽，三人還會合力出戰女子花劍及重劍團體賽。

同樣因疫情推遲一年舉行的東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日舉行，來自超過160個國家及地區、約4,400名運動員爭逐22個運動項目。

東京殘奧將於下周二(24日)揭幕，早前香港代表團已公布由田徑運動員任國芬及游泳運動員許家俊擔任開幕禮持旗手，帶領香港代表團進場。

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會宣布，即日起，市民可於尖沙咀、旺角、油麻地、荃灣、將軍澳、觀塘、鑽石山共10個指定巴士站的打氣宣傳板，掃一掃「QR Code」即可留言，為運動員打氣。