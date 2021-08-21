雪雪見樹獺現心心眼　琹妹話要帶李靜玩跳樓機

東京奧運女子乒乓球隊、羽毛球混雙的鄧俊文、謝影雪、賽艇的洪詠甄等十多名香港運動員周六（21日）參加海洋公園同樂日，與市民分享喜悅。

是日海洋公園派岀親善大使樹獺Sonic與運動員合照，其懶洋洋的表情逗得眾人相當開心，謝影雪大讚牠「超可愛」，這天難得有機會入場，會好好放鬆一下：「自己一直很忙，加上又住得遠，所以已有很長時間沒來海洋公園，今日主要陪家人，可能去看熊貓和其他動物。」「鄧謝配」相當受市民歡迎，不少人向他們揮手、要求合照、。

為答謝香港運動員，海洋公園向東奧獎牌得主送岀永久入場證及5張全年入場證，而其他有份岀戰東奧的港隊代表亦獲贈6張全年入場證，讓他們與家人共享天倫之樂。

樂園有多個經典機動遊戲即將「退役」，不少港將都把握最後機會「大玩特玩」。香港女乒一姐杜凱琹笑言會帶教練李靜玩跳樓機: 「睇下會唔會『膽生毛』！」最愛刺激機動遊戲的賽艇好手洪詠甄則要再戰過山車：「有10年未有來過海洋公園玩，對上一次已經是小學生日，今日最想玩過山車和攤位遊戲！」

22歲的洪詠甄首度踏足奧運舞台，最終在女子單人雙槳項目總成績排第23名，她表示會吸取今次經驗，期望在之後的大賽做得更好：「現階段為一系列恢復訓練， 到9月就會正式重投訓練，備戰年尾的香港錦標賽及明年亞運會。」

今屆奧運，香港運動員備受關注，連帶記者採訪質素亦成為焦點，洪詠甄表示，多人關注對於推動運動發展都是好事：「某程度上多謝『坤哥』（吳業坤）間接幫我宣傳賽艇，我之後都有聽返廣東歌，嘗試了解多點，發現都有聽過他的歌，只是我之前忘了。那天其實未能直接晉級，心情有點低落，他們問我喜歡什麼歌，都令我稍為放鬆心情。」