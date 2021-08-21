首戰失威要氹番球迷　曼城搶韁半大有着諾

開咧戰輸波嘅曼城，周六(21日)晚英超返主場迎戰諾域治。喺龐大主場球迷支持下，預料主帥哥迪奧拿會以較佳陣容應戰，務求盡快入波氹番班米飯班主，加上佢哋近4次鬥諾域治，3次半場開2球或以上，1.5球半場大玩得過。（Now 621周六晚10時直播）

曼城首戰作客以0比1不敵熱刺，但球隊保持到控球在腳嘅踢法，有66%控球率，而且加比爾捷西斯同奇雲迪布尼下半場後備上陣，證明兩人比賽狀態足夠，今場或會復任正選。「藍月亮」新兵基亞利殊首戰表現活躍，經過一場正式比賽及多一星期操練，同隊友默契會更好，有力為球隊衝鋒陷陣。

諾域治升班後首戰主場以0比3輸畀利物浦，但踢來唔算好輸蝕，全場更有14次攻門，即使作客曼城亦唔會龜縮。「金絲雀」過去4次同曼城交手，有3次半場開2球或以上，其中一次更係諾域治先入兩粒。曼城主場踢法相當搶韁，上季19場聯賽主場，16次上半場已有入波，今場為挽回面子肯定一開波就攻，1.5球半場大抵玩。

利物浦無後顧半Ｗ「尼」料

至於頭場利物浦主場鬥般尼，「紅軍」後防傷兵問題解決，中前場球員可以無後顧搶攻，除「埃及文明」外，葡萄牙前鋒迪亞高祖達亦已開齋，可全力轟炸般尼後防，利物浦近5次鬥般尼4次半場領先，一於捧半場主勝。（Now 621及611周六晚7時30分直播）