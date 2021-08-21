紅軍「尼」料　贏波獻希堡事件遇難者

周六（21日）晚上英超頭場，利物浦憑住迪亞高祖達同沙迪奧文尼各建一功，喺主場以2比0擊敗般尼，開咧聯賽2連勝，用勝利獻畀於1989年希爾斯堡事件重傷、早前離世嘅球迷Andrew Devine。

紅軍球迷Andrew Devine於上月過身，呢位於1989年希爾斯堡事件重傷嘅球迷，成為事件中第97位喪生者，由於今場係利物浦今季首仗主場賽事，賽前有球迷舉起97字樣嘅拼圖而作悼念。而晏菲路場外嘅96大道（96 Avenue）則改名為97大道（97 Avenue）。

雖然利物浦主場出擊，但般尼一開波即連番搶攻，先有杜韋麥尼爾勁射被阿歷山大阿諾特救空門，其後艾殊利班尼斯攝近柱快射，又過唔到紅軍門神艾利臣比加。不過利物浦話你知，攻勢唔使多最緊要到肉，18分鐘森美卡斯左路傳中，迪亞高祖達頭槌頂入，連續2仗為紅軍先拔頭籌，其後哈維艾利洛妙傳穆罕默德沙拿射遠柱破網，可惜沙拿越位食咗鋪詐胡。完半場杜韋麥尼爾於左路狂抽，再被艾利臣比加撲出，紅軍領先1粒返入更衣室。

易邊後般尼立即嚟料，基斯活特接應馬菲路頓右路傳中快射得手，但呢位高大中鋒卻越位在先，認真唔抵。去到69分鐘華基爾雲迪積克長傳畀哈維艾利洛，佢再傳畀阿歷山大阿諾特，後者立即彈畀禁區內嘅沙迪奧文尼抽射破網，呢球亦係文尼今季開齋士哥，最終利物浦贏2比0，開季聯賽連贏2場弗到震。