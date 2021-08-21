基亞利殊首個士哥　曼城大炒諾域治開齋

以天價1億鎊投曼城嘅英格蘭中場基亞利殊，射入加盟後首個入波，協助「藍月亮」以5:0大勝諾域治，取得今季聯賽首場勝仗。

曼城首戰以0:1不敵熱刺，今場領隊哥迪奧拿作出多個調動，加比爾捷西斯、貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪及基爾獲加等正選上陣，基亞利殊由上場踢中場推前一格，以左邊鋒位置出現，球隊攻力加強，果然好早就有斬獲。

開波7分鐘，加比爾捷西斯右路快放底線傳中，格蘭漢尼原本踢向底線解圍，點知省中門將告魯爾變成入波，曼城憑一個烏龍波打開紀錄。到22分鐘，加比爾捷西斯右路近底線傳中，皮球陰差陽錯撞到基亞利殊大髀，直接彈入網，呢個運氣十足嘅入波令到呢名「1億鎊先生」開頭都呆一呆，之後先至開心慶祝，真係行運行到落大髀，曼城領先2球入更衣室。

換邊後仍然係曼城世界，64分鐘進攻左路角球，門前一片混亂之後，拿樸迪快腳射入，為「藍月亮」擴大比數至3:0。曼城得勢不饒人，又係加比爾捷西斯右路發難傳中，今次受惠者係後備入替嘅史達寧，為球隊領先到4:0。84分鐘輪到另一名後備球員有斬獲，馬列斯射成5:0，曼城主場以一場大勝開齋。