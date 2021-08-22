美斯後遺症　巴塞失分兼損兵折將

巴塞隆拿放走球王美斯之後，終於嘗惡果，喺周日(22日)凌晨西甲作客僅逼和畢爾包1比1，痛失2分，兼損兵折將，中堅碧基勇戰受傷，另一位後衞艾利加西亞領紅牌被逐，呢對中堅組合或會缺陣下場西甲，令原本防線不穩嘅巴塞隆拿雪上加霜。

巴塞隆拿上場首輪西甲係威係勢以4比2擊敗皇家蘇斯達，但今場表現走晒樣，開賽11分鐘已幾乎失守，畢爾包中場奧漢辛斯特喺禁區內轉身抽射中楣彈地唔入。

踢到31分鐘，巴塞隆拿遭受嚴重打擊，中堅碧基受傷退下火線，失去呢位老大哥之後，後防更加脆弱，下半場開波5分鐘，巴塞立即失守，畢爾包中堅恩尼高馬天尼斯頂入角球，打開紀錄。

巴塞落後之下傾力反擊，但中場法蘭基迪莊笠射中楣唔入，直至75分鐘，新加盟嘅荷蘭國腳迪比左路窄角度射入扳平1比1。

踢到補時，巴塞幾乎再次落後，畢爾包前鋒尼高拉斯威廉斯半單刀長驅直進，艾利加西亞情急之下將佢踢跌，累積第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，巴塞攞到1分鐘已經算好彩。

以往巴塞有美斯扮演救世主，經常可以喺困境下贏波，但佢離隊後，巴塞失去靈魂人物，主力射手基沙文今場更加踢到隱形，全場冇射門、冇助攻、冇關鍵傳球，賽後佢都知衰承認踢得差，更令人懷念美斯。

屋漏偏逢連夜雨，碧基今場肌肉受傷，預料將會缺陣一段時間，艾利加西亞領紅牌，需要停賽1場，意味巴塞下場西甲對基達菲，將缺少呢2位中堅，隨時再有失分危機。