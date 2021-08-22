最被低估的射手 艾格斯倒掛金勾顯功架

周六(21日)晚英超，當球迷目光都集中喺「1億鎊先生」基亞利殊入波，協助曼城大勝嘅時候，其實基亞利殊嘅前度效力球隊阿士東維拉都值得關注，事關球隊簽入嘅「基亞利殊替身」丹尼艾格斯表現更出色，射入一球精彩倒掛金勾，協助阿士東維拉主場以2比0擊敗紐卡素，打開今季勝利之門。

金球出現喺上半場補時，阿士東維拉利用「手榴彈戰術」，掟界外球入禁區，泰朗明斯頭槌二傳，丹尼艾格斯趁勢以倒掛金勾射入，打開紀錄。換邊之後，安華艾加斯射入12碼，為維拉奠定2比0勝局。

阿士東維拉早前以1億鎊轉會費出售基亞利殊畀曼城，有大把資金增兵，會方簽入多位「平靚正」球員，包括用2,500萬鎊向修咸頓收購丹尼艾格斯。

呢位29歲前鋒喺2013/14年球季英冠轟入21球，協助般尼升上英超，並打出名堂，其後被利物浦收購，可惜因為嚴重受傷，加上紅軍鋒線人才濟濟，而少有機會上陣，3年前轉投修咸頓，並喺2019/20年球季英超上陣38場入22球，僅比該季英超神射手得主占美華迪入1球。

丹尼艾格斯今季英超已經連續2場有波入，可以話係「蔗渣價錢踢出燒鵝味道」，論性價比，更勝基亞利殊。