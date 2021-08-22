意甲好波連場！摩連奴C朗隆重登場

周一(23日)凌晨意甲好波連場，「寸王」摩連奴、C朗隆重登場最受注目。呢兩位葡萄牙將帥分途出擊，有C朗助陣嘅祖雲達斯將會作客烏甸尼斯，由摩連奴執教嘅羅馬主場迎戰費倫天拿。

祖雲達斯上季冕衞失敗後，痛定思痛換帥，邀請「金牌教練」阿里基出山領軍，預料將可撥亂反正，重返爭霸之路，加上祖雲達斯近6次對烏甸尼斯，有4次贏兩球或以上，一於直取讓球客勝。(Now 638、有線654及614台周一凌晨零時30分直播)

祖雲達斯上季意甲僅得第4名，意甲9連冠走勢斷纜，主帥派路被炒，請阿里基回巢執教，呢位意大利名帥曾率領祖記5次奪得聯賽冠軍，佢返回祖記重掌帥印後，可以穩定軍心，今季目標明確，就係重奪意甲冠軍。

除咗名帥歸位，祖記一眾主力喺歐國盃亦大放異彩，包括意大利捧盃功臣雙中堅基亞連尼及邦路斯，「星二代」費達歷高基艾沙亦係國家英雄，C朗更成為歐國盃神射手，祖記有呢班星級戰將助陣，有力大炒烏甸尼斯。

烏甸尼斯上季僅勉強護級成功，實力同祖記相距甚遠，加上上季首席射手迪保羅今夏轉投馬體會，主力門將祖安梅素亦過檔阿特蘭大，一次過失去攻防兩大主力，實力大打折扣，開季即遇志切重奪聯賽冠軍嘅祖雲達斯，肯定凶多吉少。

至於意甲尾場羅馬主場鬥費倫天拿，羅馬新帥摩連奴回歸意甲成為焦點，既然係「寸王」首騷梗係唔衰得，加上羅馬近年食住費倫，有力贏波攞頭彩，主勝值得捧場。（Now 638、有線654及614台周一凌晨2時45分直播）

費倫天拿谷極唔起

摩連奴廿多載執教生涯經歷起起跌跌，有乜風浪未見過，但講到最威水嘅，就不得不提2010年率領國米勇奪意甲、意盃及歐聯錦標，成為意甲史上首支「三冠王」。「寸王」近年無論喺西甲或返番英超，都畀人有「回塘」嘅感覺，今次重返意甲執教羅馬，梗係想從谷底反彈。佢接手羅馬後，立即簽入葡萄牙同胞門將魯爾柏迪斯奧，銳意加強防守，日前更羅致車路士箭頭譚美阿巴謙，實力有增無減。

「紫百合」費倫上季已淪為中下游球隊，其中19場聯賽客場僅得3勝，表現差強人意，連老將列貝利都約滿離隊，就算有少帥伊泰利安奴上任，亦難望有起色。睇番兩軍近4次對賽羅馬全部贏晒，明顯格食格，主勝有計。

直播表

周日5:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs SC相模原

有線661、601台

周日6:15pm 荷甲 川迪 Vs 阿積士

無綫myTV SUPER

周日7:00pm 法甲 里昂 Vs 克萊蒙特

Now 639、有線655、615台

周日7:00pm 蘇超 登地 Vs 喜伯年

Now 638、有線654、614台

周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 達斯泰特

OnTV東網

周日8:30pm 荷甲 飛燕諾 Vs 伊高斯

無綫myTV SUPER

周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 曼聯

Now 621

周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 熱刺

Now 622

周日9:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 羅連安特

Now 639、有線655、615台

周日9:00pm 俄超 莫斯科火車頭 Vs 卡斯洛達

有線662、602台

周日9:30pm 德甲 賀芬咸 Vs 柏林聯

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日11:00pm 法甲 雷恩 Vs 南特

Now 639、有線655、615台

周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 車路士

Now 621、611-NOW 611台

周一0:30am 意甲 烏甸尼斯 Vs 祖雲達斯

Now 638、有線654、614台

周一0:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 沙蘭力坦拿

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周一1:00am 俄超 奇姆基 Vs 魯賓卡山

有線661、601台

周一1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 艾爾切

Now 632

周一2:45am 意甲 拿玻里 Vs 威尼斯

Now 639、有線655、615台

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 費倫天拿

Now 638、有線654、614台

周一2:45am 法甲 尼斯 Vs 馬賽

beIN SPORTS

周一4:00am 西甲 利雲特 Vs 皇家馬德里

Now 632