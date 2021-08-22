李皓晴少女Look現身　劉慕裳10月再出戰

東京奧運銅牌得主劉慕裳及女子乒乓球隊的杜凱琹、李皓晴周日（22日）出席服裝品牌活動。劉慕裳帶傷出戰奧運會，最終贏得香港空手道史上首面獎牌，她勉勵港人「不要怕輸」：「我試過輸，都試過輸得好『甘』，但這些經歷有助我們成長，因為成功就是由這些堆砌岀來。」

女乒「大師姐」李皓晴是日以全新形象示人，少女味十足，令人眼前一亮，她鼓勵大家保持奧運熱情，多做運動：「好難得有機會和市民見面，覺得開心多過辛苦。希望大家多做運動，運動除了可以令我們身體健康，更可以讓大家保持心境年輕。」她表示，女乒已經收拾心情，積極備戰9月的亞錦賽，並以獎牌為目標。

這日走街頭運動風的劉慕裳（Grace）則感謝市民令她再次感受贏獎牌的喜悅：「贏獎牌的喜悅其實當晚已經沉澱，因為要『move on』了，但回港後，能夠親身感受到大家的熱情，令我再開心一次。」今屆奧運，劉慕裳不負眾望，贏得空手道銅牌，她指這屆奧運令她上了重要一課：「我學識好好享受比賽。之前打聯賽、世錦賽、甚至亞運我都有下一次機會，但今次真的沒有。無論空手道之後會不會再成為奧運項目，這都是我的唯一一屆、最後一屆，所以贏獎牌是對自己的一個交代。」

Grace近日受訪指，4月拉傷大腿肌肉後，一直帶傷出戰奧運等各項賽事，但受制於全運會需要隔離21日，期間未能無法接受物理治療，故選擇棄戰今屆賽事。個人形項目需要幻想自己與假想敵對打，帶傷比賽同樣有一定風險，Grace明言「休息是為了走更長的路」：「其實我每次訓練、每做一下動作都要做足100％，因為如果就住，只出50％力，其實練不到，所以每日我都去盡，然後找物理治療師治療，但全運會要需隔離，不能做治療就變得不可行。」她透露現時會先休息一段時間，其後將積極備戰10月兩站賽事及11月的世界賽：「挑戰拿其他顏色的獎牌。」

香港代表團官方指定服裝合作夥伴FILA與港協暨奧委會合作推出限量版「Go Hong Kong Team」紀念T恤系列，設計以劍擊、游泳、乒乓球、空手道及單車5項獲獎運動為主題，將於專門店及官網發售。為推動本地運動發展，T恤扣除成本後部分收益將會透過港協暨奧委會，捐贈給各個體育項目屬會。