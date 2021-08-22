曼聯雙核火力全開　要炒起修咸頓

魔性澎湃嘅曼聯周日(22日)晚乘勝追擊作客修咸頓。「紅魔鬼」首輪大勝列斯聯打響頭炮，兩大進攻核心保羅普巴同般奴費南迪斯都有貨交，相反修咸頓射手丹尼艾格斯同後防支柱維斯達加特離隊，球隊實力大減，難頂曼聯攻勢，加上曼聯上季作客未輸過，讓球盤讓一球照捧上盤。（Now 621周日晚9時直播）

曼聯上季最精彩一仗，就係主場大炒「修頓」9比0，追平英超史上最大勝仗紀錄，亦追平英超一場波有7個唔同球員入波嘅紀錄。今季「紅魔鬼」亦有個好開始，憑保羅普巴助攻食出大四喜，另一核心「般費」大演帽子戲法，主場大炒列斯聯5比1，強勢開局。新加盟嘅查頓辛祖喺上場已經後備上陣輕舒步頭，今場甚有機會擔正上陣，另一新兵華拉尼亦可能於今仗作處子登場，實力有增無減。咪忘記「紅魔鬼」上季19仗聯賽作客錄12勝7和，係唯一客場不敗之師，近5仗作客更獲4勝1和，絕對惡氣十足。

近兩次對賽修咸頓狂失12粒

修咸頓今季係咁畀人挖角，上季聯賽攻入12球嘅丹尼艾格斯夏天轉投維拉，後防支柱維斯達加特就喺臨開咧前被李斯特城撬走，攻防主力他投影響甚大，首戰就以1比3反輸畀愛華頓，如無突破性收購，暫時不宜高估。加上近兩次碰頭曼聯取得全勝之餘，更狂轟12球，包括上面提及大炒9比0嗰場，「聖人」今仗凶多吉少。