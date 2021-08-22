【東體爭議】耶穌仔打救　曼城唔使買卡尼

曼城喺英超大勝諾域治5比0，打開今季勝利之門，「1億鎊先生」基亞利殊入波固然搶鏡，但其實「無名英雄」加比爾捷西斯貢獻更加大，呢位巴西國腳今場創造3個入球，難怪英國傳媒認為曼城根本唔需要大費周章收購熱刺射手哈利卡尼，只需要重用加比爾捷西斯已經足夠。

本身踢開正前鋒嘅加比爾捷西斯，今場改踢右翼，效果非常好，頻頻製造威脅，包括開波6分鐘傳中，導致對手擺烏龍。

綽號「耶穌仔」嘅加比爾捷西斯之後分別助攻基亞利殊、史達寧入波，佢3次傳中創造入球，幾乎如出一徹，呢位24歲前鋒終於搵到自己最佳位置。

之前有傳曼城領隊哥迪奧拿唔多信任加比爾捷西斯，所以要買前鋒，但經過今場比賽之後，哥帥都大讚「耶穌仔」表現出色：「其實加比爾捷西斯比較喜歡踢邊路位置，佢今場同基爾獲加配合非常好，佢無論踢邊個位置，都好搏命，唔會令人失望。」

經此一役後，加比爾捷西斯應該可以穩坐正選，曼城亦冇必要再豪花過億鎊收購哈利卡尼，可以大大減輕球會財政壓力，唔使將來再被歐洲足協調查有冇違反公平財政條例，對曼城絕對係好事。