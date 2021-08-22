盧卡古回巢火力倍升　車路士撞爆「廠」

周日(22日)晚英超重頭戲上演倫敦打吡，由阿仙奴主場硬撼車路士。「兵工廠」連熱身賽在內3連敗，信心盡失，雖然獲馬田奧迪加特加盟，但佢今仗肯定缺陣，隊長奧巴美揚出得都未必有態；車路士首輪大勝之餘，盧卡古亦好大機會作回巢首騷，必定盡顯身價，客勝有計。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴喺聯賽揭幕戰作客升班球隊賓福特，貴價中堅賓韋特夥拍柏保路馬尼，無論高空波及速度都輸蝕，最終淨吞兩蛋。連同之前兩場熱身賽，分別對熱刺及今仗對手車仔，阿仙奴喺呢3場倫敦打吡全部輸晒，士氣、信心跌落谷底。

奧巴美揚肺炎康復唔慌弗

阿仙奴日前證實，包括奧巴美揚及拿卡錫迪等4位球員早前確診新冠肺炎，奧巴雖然報稱已經好番，但勉強落場亦唔慌弗，儘管接連簽入門將蘭斯達爾及上季借將馬田奧迪加特，不過後者未搞掂簽證，今仗肯定缺陣，就算想翻身亦唔易。

車路士繼早前勇奪歐超盃後，聯賽首輪亦以3比0輕取水晶宮，入球功臣馬高斯阿朗素及杜利奧查洛巴都唔係必然主力，可見佢哋成隊都好搶韁。日前以天價9,750萬鎊回巢「車仔」嘅盧卡古，更無懼魔咒照揀9號波衫，今仗好大機會迎來首騷。呢位「魔獸」衝擊力強，撞正「兵工廠」紙紮防線必有大把數胡機會，客勝咪錯過。