奧運金牌女飛人靴娜譚臣寫百米新歷史

東京奧運3金得主牙買加的女飛人靴娜譚臣，周六在鑽石聯賽尤金站保持強勢，於100米決賽中跑出超快的10秒54奪冠，成為現存者最快的女飛人，成績僅次於已故美國「花蝴蝶」姬菲芙所保持的10秒49世界紀錄。

今站比賽幾乎是東京奧運的女子百米決賽翻版，就連因為吸食大麻而錯過奧運的美國飛人妮察遜（Sha'Carri Richardson）都有角逐，戰況相當激烈，最終都是三位牙買加女將包攬三甲。至於靴娜譚臣就跑出10秒54時間奪冠，不僅成為史上第二佳百米成績，更刷新了牙買加國家紀錄及鑽石聯賽紀錄。

29歲的靴娜譚臣就跑出10秒54時間奪冠，不僅成為史上第二佳百米成績，更刷新了牙買加國家紀錄及鑽石聯賽紀錄。這個時間與已故女跑手姬菲芙於1988年所創兼被譽為「無法打破」的10秒49僅差0.05秒，同時靴娜譚臣的這個成績超越了自己在東京奧運時所跑出的10秒61。

另外，世界青年田徑錦標賽亦有世績誕生，法國小將佐亞以12秒72的新世青紀錄，奪得男子110米欄冠軍，這也是佐亞自準決賽之後再將世青紀錄推前。