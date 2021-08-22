泰維斯送曼聯波衫　反遭鬧係貪錢狗

阿根廷名將泰維斯近日喺社交網上載1張身穿曼聯舊款作客波衫嘅相片，話會舉行抽獎，送出呢件球衣，點知吃力不討好，遭到曼市雙雄球迷辱罵，直斥佢係貪錢狗。

泰維斯上載相片，並配上一段文字：「快啲來贏取我件曼聯球衣，只要留言話我知仲想要邊件球衣，同埋追蹤我嘅社交網及標注1位朋友，大家就可以參加抽獎，當我嘅Instagram超過170萬追隨者，我就會送出呢件球衣，祝大家好運。」

不過，泰維斯出貼之後，惹來大批曼市雙雄球迷辱罵，有人話：「我係曼聯球迷，請立即除咗件球衣，停止呢種不尊重行為。」

另外有人直斥泰維斯係貪錢狗：「所有球迷都認同泰維斯係一條貪錢狗，邊支球隊畀多啲錢，佢就會加盟邊隊。」

37歲嘅泰維斯曾於2007至09年效力曼聯，其後轉投曼城，成為紅魔鬼球迷嘅公敵。呢位前鋒更曾於2016至18年去中超搵食，加盟上海申花，獲得4,100萬美元年薪，成為當時全球最高薪球員，因而被批評只為錢踢波。

雖然泰維斯成為曼市雙雄球迷嘅眼中釘，但仍然有大量人支持佢，泰維斯嘅Instagram現時已經有超過150萬追隨者，距離170萬目標愈來愈近。

泰維斯今年6月宣布離開小保加後，仲未有班落，今次全力催谷Instagram追隨者人數，莫非想轉行做網紅？