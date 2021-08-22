菲律賓拳王帕克奧重奪金腰帶失敗　下一站選總統？

菲律賓拳王帕克奧周日在WBA次中量級拳王爭霸戰，與古巴拳王烏加斯爭持了12個回合後，三位裁判一致通過烏加斯獲勝，成功衞冕，重返擂台的帕克奧挑戰失敗，無緣金腰帶。

比賽在美國拉斯維加斯上演，這是一場WBA的次中量級冠軍爭奪戰，二人打足12個回合，三位裁判分別打出115比113、116比112及116比112，一致認為烏加斯獲勝成功衞冕，生涯戰績改寫為26勝4負，而42歲的帕克奧眼角被打出血，這位老拳王盡到最後，雖敗猶榮，而他的職業生涯紀錄將改寫為62勝7負2和。

儘管點數落敗無緣重奪金腰帶，但菲律賓全國都繼續支持帕克奧，「他依然是我們心中的勇士，他讓菲律賓人民感到驕傲。」菲律賓參議員力挺他們這位同事：「帕克奧永遠是人民冠軍，他給這個國家帶來很大榮譽，我想世界上不會再有一個拳手能比肩他的壯舉，至少100年內都不會；他對貧民及受壓迫的人總有一顆寛容之心，一直是我們崇拜及尊敬的冠軍。」

帕克奧自2016年以來一直都是菲律賓的參議員，也是被視為總統的候選人之一，很多人都認為帕克奧因此會退役，專心競逐總統，但他表示目前未有決定會否退役，而1個月後再決定會否參選總統。