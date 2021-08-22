紅魔「修」唔到數　追平英超客場不敗紀錄

周日晚（22日）英超頭場，曼聯未能食住首仗大勝強勢，只能逼和「聖人」修咸頓1比1，不過佢哋連續27場聯賽作客未輸過，追平英超作客最長不敗紀錄。

同上仗大勝列斯聯5比1嘅正選陣容相比，曼聯主帥蘇斯克查作出兩個調動，今仗改用尼曼查馬迪同安東尼馬迪爾擔正，開波冇耐般奴費南迪斯罰球斬入禁區，混戰中保羅普巴頂中楣，馬迪爾立即頭槌想補中，又過唔到護空門嘅後衞穆罕默德沙利素，其後普巴於右路窄位快射被閂出。去到30分鐘，般費於中場畀積克史堤芬斯從後剷低，但球證冇吹罰，輾轉畀查阿當斯於禁區邊抽射，省中費特洛迪古斯改變方向，收死門神迪基亞，意外地先開紀錄。

下半場曼聯大舉反撲，55分鐘雙核普巴與般費於左路做配合，普巴再彈畀格連活特撞射得手追成1比1，連續2仗有士哥。紅魔得勢不饒人，再換入新兵查頓辛祖加強側擊力，今季已累積5個助攻嘅普巴都想開齋，連過幾關後勁射，僅僅柱邊出界，最終各一言和。雖然曼聯今仗失分，但佢哋跨季27場聯賽作客未輸過，追平阿仙奴喺2003至04年保持嘅英超聯賽作客最長不敗紀錄。