盧卡古顯身價！車路士挫阿仙奴

周日晚英超重頭戲「倫敦打吡」，阿仙奴主場迎戰車路士。憑回巢嘅盧卡古發威，車路士2比0擊敗阿仙奴，開季2連勝，與利物浦並列榜首；相反阿仙奴開季2仗吞4蛋，下周要對衞冕嘅曼城，領隊阿迪達壓力沉重，情況不妙。

阿仙奴前鋒奧巴美揚新冠肺炎康復可候命，今仗暫列後備，新加盟嘅馬田奧迪加特因簽證問題未能上陣，加比爾馬天尼利任單箭頭，布卡約沙卡及尼高拉斯比比雙翼齊飛；回巢車路士嘅盧卡古正選上陣，鋒線拍擋有美臣蒙特同夏維斯。

開賽15分鐘，盧卡古禁區頂1人牽制對方3個，背對龍門回後畀高華錫放波落右路，列斯占士突破越位右路傳中，盧卡古小禁區現身撞射破網，車路士領先1比0。盧卡古自離開曼聯後，近兩年在國際米蘭主帥干地帶領下實力大進，加上健康餐單成功收身，重回車路士首度亮相即有士哥，證明車路士花9750萬鎊買佢絕對正確。

35分鐘，盧卡古前場被格列沙加踢跌，球證畀得益，美臣蒙特即時送個靚波畀右路空晒嘅列斯占士狂抽破網，車路士贏到2比0。

下半場初段阿仙奴反撲，洛賀丁有個頭槌好接近，但僅貼柱出界，60分鐘，阿仙奴隊長奧巴美揚被換落場，入替布卡約沙卡，不過之後車路士幾乎入多粒，77分鐘盧卡古頭槌攻門，門將賓特尼奴撲到再中楣。最終車路士保持勝局完場。