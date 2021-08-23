C朗要求做後備等轉會！開咧戰絕殺慘食詐胡

周日(22日)意甲首輪賽事，祖雲達斯作客烏甸尼斯前爆出驚人消息，葡萄牙球星C朗拿度被指向球會主動要求做後備，為未來1星期「轉會」尋求解決方法。雖然C朗喺後半段仍然有登場，而且更喺補時頂入，可惜被VAR判越位在先，絕殺慘食詐胡，祖雲達斯只能夠2比2打和痛失2分。

祖雲達斯喺最後一場熱身賽，C朗已經冇份上陣，當時球會解釋佢係「休息」，不過今場開咧戰前，C朗再一次喺冇傷冇病情況之下做後備，意大利《天空體育》等多間媒體報道，C朗主動向教練阿里基提出做後備嘅要求，佢希望喺月底轉會市場關閉前離隊，唔想喺「等球會斟介」期間出現不必要問題。

即使C朗坐冷板，祖雲達斯今場亦有好開始，保羅戴巴拿3分鐘就先開紀錄，呢位阿根廷前鋒23分鐘再助攻古達度入波；換邊後祖雲達斯後防失常，51分鐘有施捷斯尼輸12碼被破蛋，C朗亦喺60分鐘後備登場，不過83分鐘施捷斯尼再次犯錯，解圍省中對手後被迪路菲奧射入空門。C朗喺補時4分鐘頂入，一度開心到剝衫慶祝，可惜最後被判詐胡，只能2比2握手言和。

祖雲達斯副會長尼維特賽後承認，C朗做後備係「球員同教練嘅共同決定」，但就強調C朗「今季一定留隊」。C朗同祖雲達斯合約明年夏天完結，傳聞曼城、曼聯、巴黎聖日耳門同皇家馬德里都係潛在買家，但目前仍未有球會正式提出斟介。