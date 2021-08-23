球迷衝入場同球員開片　馬賽罷踢賽事腰斬

周一(23日)凌晨法甲出現超混亂場面，馬賽作客尼斯一仗踢到74分鐘，馬賽中場皮耶開角球嗰陣被球迷用水樽掟中，呢位前法國國腳忍唔住還擊掟番個樽上看台，結果引發尼斯球迷同多位馬賽球員爭執，隨後大批球迷突破保安防線衝入球場「開片」，衝突平息後馬賽球員拒絕繼續比賽，令賽事被逼腰斬，多名馬賽球員事後亦展示身上傷痕。

事件始於74分鐘，當時馬賽仍然落後0比1，皮耶開角球被水樽掟中並反擊後，另2名馬賽球員古安度斯同盧安柏利斯即上前聲援，同尼斯球迷鬧交，結果引起一班極端球迷發火衝入球場，場面非常混亂，有球迷曾經向皮耶起飛腳，馬賽教練森柏奧利亦一度情緒激動想郁手，要職員將佢制止，擾攘一輪後衝突平息，雖然賽會容許比賽繼續，但據報馬賽球員就拒絕出場，賽事亦告腰斬。

報道指皮耶個頭被掟傷流血，古安杜斯就向傳媒展示頸傷爪痕，盧安柏利斯頸部同樣有血痕。據報歐洲足協將會調查今次事件，法國媒體消息指由於馬賽拒絕比賽，今場可能會判尼斯贏3比0。