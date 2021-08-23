「24」的緣份！「金左手」捧走英國公開賽

3屆世界冠軍「金左手」威廉斯周日在英國桌球公開賽續顯霸氣，以6比4擊敗「奇兵」奇利威爾遜，時隔24年後再捧走這項冠軍榮譽。

今屆英國公開賽濶別了17年後，再次重投職業排名賽，成為桌球壇的焦點，46歲的威廉斯一直保持「托弗」，全場比賽打出兩cue「破百」，最終在這場採取11局6勝制的決賽中以6比4奪冠，繼97年擊敗桌球皇帝亨特利9比2之後，再次在英國公開賽捧盃，同時也是他生涯的第24個排名賽冠軍，僅次於戴維斯（28個）、希堅斯(31個)、亨特利(36個)及奧蘇里雲(37個)，成為史上累積排名賽冠軍最多的第五位球員，也是年齡第三「老」的排名賽冠軍。

這是威廉斯自2018年的世界公開賽後首項錦標，可以袋走10萬英鎊的冠軍獎金，而矢志爭奪個人首個排名賽冠軍的奇利威爾遜，則可以4萬5千英鎊的亞軍獎金。威廉斯賽後捧着獎盃與球迷分享喜悅：「坦白講，我一直覺得我的職業生涯在五年前要結束，想不到又一個五年，現在我已46歲，世界排名第８；今次能夠捧盃的確有點幸運，過程中我有兩至三場比賽是應該輸的。」

英國公開賽結束後，世界排名亦重新執位，威廉斯由原本的11跳升至第8，而「小丑」沙比則重登世界一哥位置，卓林普跌落第二，奧蘇里雲排第3。