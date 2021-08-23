136秒失兩球！拜仁險勝科隆今季開齋

上季德甲盟主拜仁慕尼黑終於在新一季打開勝利之門！主場出擊對住科隆頭半場攻極都唔入，直至下半場憑着羅拔利雲度夫斯基破門打破僵局，兩隊喺45分鐘有五個入波，最終拜仁3比2險勝袋走3分。

拜仁喺開鑼戰僅逼和慕遜加柏1比1，周中力挫多蒙特捧走德超盃，球員狀態逐漸回升，但今場對科隆於上半場都不斷進攻，但始終都難以將皮球攻入對方龍門，互無紀錄返回更衣室，換邊再戰球場雨勢更大，至下半場49分鐘，「羅拔佬」右腳推射，為拜仁今場開齋，亦係拜仁連續74場喺正式比賽連續入波，超越皇馬於2016-2017年間創下嘅五大聯賽球隊連場入球紀錄。

10分鐘之後，湯馬士梅拿右路傳中，被對方後衝擋出，但後上嘅基拿比左腳補射入網，為拜仁領先到2比0，不過，拜仁跟住喺60分鐘，於兩分鐘左右被對手連追兩粒，官方數字係136秒被入兩球，被科隆追平2比2，據統計顯示呢個係拜仁於德甲自2008年10月以來首次喺咁短時間內失兩球。

今場演出搶鏡的基拿比成為拜仁救世主，於71分鐘右路轟入世界波，皮球炮彈式於左上角破網，為拜仁3比2險勝，為新主帥拿高斯文辛苦迎來首勝。