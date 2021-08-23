傳向皇馬兜售　馬迪爾最後正選？

曼聯周日(22日)英超未能承接開咧大勝餘威，作客修咸頓幾經辛苦下逼和對手1比1，今場意外正選上陣嘅安東尼馬迪爾表現低沉，賽後成為球迷失分出氣袋。有傳曼聯近日主動向皇家馬德里兜售呢位法國前鋒，今場可能係安東尼馬迪爾最後機會。

安東尼馬迪爾對上一次踢正選已經係3月份，今夏收購埋查頓辛祖後，曼聯鋒線有人滿之患，依家卡雲尼、拉舒福特、格連活特甚至係丹尼爾占士，排名都喺安東尼馬迪爾前，領隊蘇斯克查賽後解釋今場排陣：「我想畀馬迪爾落場提升狀態，佢可以偏向左邊，讓空位畀格連活特喺右邊切入，格連活特今場演出一般，但都入咗球靚波，查頓辛祖入替後亦都好活躍，可惜球隊最後15分鐘跌晒Watt。」

蘇斯克查未有提及安東尼馬迪爾今場表現，似乎已經係最大嘅不滿，據西班牙媒體《El Gol Digital》報道，曼聯近期曾經向皇馬兜售安東尼馬迪爾，而該西甲勁旅亦考慮，如果今夏收購基利安麥巴比計劃失敗，可能會借用安東尼馬迪爾1季作為頂替。