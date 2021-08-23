【港講J.LEAGUE】3名將的Playing Asia體驗

J.LEAGUE是目前亞洲競技、管理、職業水平最高的聯賽，日本球員要追求更高層次的比賽，目光自然放到歐洲，但亦有年過30的老將選擇轉戰東南亞或澳洲追求新體驗。J.LEAGUE早前邀請身在泰國的細貝萌、澳職球員太田宏介，以及今年復出加盟馬來西亞球隊的本山雅志，透過視像會議暢談於外流的經歷，並將內容剪輯成三集 系列，於YouTube頻道上架。

三位身處亞洲足協不同會員國的J.LEAGUE前球員，外流經歷不盡相同，但三人不約而同都認為外流對職業球員極具意義，尤其是經過多年追逐各項目標之後，他們在心態上都有了改變。「人生到了這階段，優先考慮是自身幸福感，到泰國後我不再是人們的焦點，這是我所期望的。」外流過德甲、到泰國之後效力武里南、曼谷聯的細貝萌相信，球員外流不只是運動方面的經歷，還可以認識朋友、學習語言：「這正是足球如何令人生更有趣。」

份屬前輩、已經42歲的鹿島鹿角昔日名將本山雅志，「豹隱」一年後在馬來西亞聯賽球隊吉蘭丹復出，這也是其球員生涯首度外流。「不只是身為球員，即使是身為普通人，在外地生活我一直都能學習、進步。」本山認為馬來西亞球會在管理、行政方面未及J.LEAGUE球會，場地、比賽環境也無法與日本比較，因此心態調整非常重要。

「不能有着『這些在日本是很平常』、一切都應份的想法，有時候處境可能艱難，但我們務必要適應，不受這些煩惱影響。」本山更笑言試過作客比賽要坐15小時巴士由哥打巴魯到柔佛，但未有以此為苦，反而感覺「似高校旅行」。

細貝對本山的說法亦有同感，要提醒自己「不再是身處日本」：「如果執着於瑣事、斤斤計較，對自身並無好處。」他說初到泰國時，感覺球隊練習氣氛比日本輕鬆，「好像可以舒舒服服地踢」，因此更不能讓自己懶散起來：「球員要適應環境，但又不能被同化，泰國的人們總是說『沒問題、沒問題』，我會習慣這些情況但又不能令自己的比賽水平倒退。」

年輕時曾外流荷蘭的太田宏介，目前效力澳職珀斯光輝，當地人追求工作與生活平衡的態度、舒適的居住環境，令其與家人相當滿意，即使收入不及在J.LEAGUE球隊效力、作客交通往往要花上半日至一日，他也希望能在澳洲多闖蕩數年。「在這裏人們不願意生活被工作束綁，工作以外重視家庭時間。」太田還將居所外的大草地拍給另外兩人看，並且說：「寫意的生活，彷彿時間流逝也變慢了。在陌生環境這裡由零開始，我推動自己做到最好。」

人在異鄉，三位老將也不忘J.LEAGUE未來發展，談到所在之處球員們對J.LEAGUE的嚮往時，太田坦言澳洲球員普遍認為J.LEAGUE獎金較豐厚，不少人都想在球員生涯到日本「淘一趟金」，本山也提及有大馬球員登陸J.LEAGUE後，在祖國獲得比過往更多的關注，細貝更透露早就有德甲、土超球員向其「探路」：「恩尼斯達高薪加盟神戶的新聞出來之後，好多人問我J.LEAGUE球會出手有多闊綽，找我評估他們加盟的機會或想我介紹經紀人，歐洲球員都有興趣到日本，因為未曾有過欠薪問題，這方面J.LEAGUE球會口碑甚佳。」

三人在兩小時的對話中還談及不少在異地的有趣見聞、經歷，比如太田效力的球隊在大學公園草地球場訓練時曾遇上小狗誤闖球場，細貝見證球隊季內有7名外援先後「執包袱」、其中一人加盟僅11天離隊即「袋走」四千萬日元，本山就試過在球隊贏波後即場獲派錢「去食餐好」，邊談邊笑的他們最後還約定待疫情後聚餐。