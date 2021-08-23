港超聯　義舉停不了！王振鵬杜馬思落區派飯

「我包飯，你出餸」傑志慈善飯盒支援計劃義舉停不了！「藍鳥」兩位後防大將王振鵬和杜馬思，上周六（21日）就帶領傑志義工隊來到位於深水埗的梅貴緣，到通州街公園一帶，將100份素菜派發予露宿者及有需要人士，當日更附上仙草及蒸餾水讓大家消消暑。

今次參與義工活動的成員包括傑志一隊球員王振鵬、杜馬思，以及近十名傑志球迷。已在港生活十多年的「阿鵬」表示，過往曾跟隨傑志探訪社區，但親身接觸街友是第一次：「一直知道社區有露宿者群體，今次來到深水埗親身接觸他們，才發現這群體人數比想像中大。他們和社會中的每一員一樣，都有自己的故事，縱使未必方便深入交流，但透過飯盒及物資，為他們出一分綿力，自己也有深刻體會。」

有在深水埗長大的家長，帶同太太和傑志足球學院小學員仔仔參與活動：「看到區內變化很大，以義工身份攜同家人回來為街友出一分力，感受很深，推着物資穿過橫街派發，能讓小朋友感受社區的不同面貌，比直接捐款多一重意義。」當日天氣炎熱，無阻大家落力派飯。「慢慢食呀」、「多謝」、「大家都身體健康」、「小朋友快高長大」⋯這些義工和街友的簡單對話，透過物資互相傳送。

餐廳負責人梅小姐表示，看到高大的一隊球員和小球員一同幫手派飯的情景覺得很可愛，活力充沛的傑志家庭，能把熱誠傳送到球場外的社區，是社區難得的交流。也有街友認出球員，指自己也曾是足球愛好者，有緣和傑志以另一方式相遇，並對得到傑志支援表示感謝。

「我包飯，你出餸」傑志慈善飯盒支援計劃自六月至今，以「你出$1，傑志出$1」形式，已透過受資助餐廳派發逾3,000個免費飯盒，傑志呼籲大家繼續捐款支持計劃，與一眾「傑志義工隊」成員一起回饋社會。