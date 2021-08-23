進攻招數千變萬化　韋斯咸狐狸大駁火

今晚英超獨腳戲，韋斯咸主場鬥李斯特城。兩隊上季同樣殺入前6，表現相當穩定，今季開咧亦齊齊旗開得勝。韋斯咸進攻瓣數多；「狐狸兵團」反擊效率亦一流，今場甚有機會出現入球騷，捧2.5球大為明智之選。（Now 621周二凌晨3時直播）

韋斯咸今季雖然失去連格，但以米查利安東尼奧為前鋒支點嘅打法威力極強，令查洛保雲及賓華馬等高速球員有更多發揮空間，加上中場湯馬士蘇錫克嘅高空轟炸，令領隊莫耶斯有多套進攻模式。「錘仔幫」首輪作客紐卡素就大勝4比2，4個入波由4位不同球員用唔同方式進球，有邊路進攻、有頭槌、亦有中路突入，今仗返主場肯定會更進取。

李斯特城靠突擊搵食

李斯特城今季簽入薩爾斯堡射手達卡，配合原有三叉戟占美華迪、占士麥迪臣及哈維班尼斯，中前場更添深度。事實上「狐狸」擅於穩守突擊，先於社區盾力克上季英超盟主曼城，繼而聯賽開咧戰搞掂狼隊，球隊走勢唔曳，預料面對韋斯咸強攻，將獲大量反擊機會。睇番兩隊過去5次交手，總入球全開3球或以上，今場再開入球大機會極高。