酒後失言爆球圈内幕　謝暉辭任南通帥位

内地網絡近日流傳一段前中國國家隊前鋒謝暉，在私人聚會席間酒後失言的片段，更一度在社交平台微博引起網民關注。事隔4日，謝暉周日（22日）透過微博發文，宣布辭任南通支雲主教練，並表示將計劃前往德國深造。

這段網上流傳的片段中，正參與一個私人飯聚的謝暉，揶揄中甲升班對手成都蓉城主帥徐正源，手握2億班費卻「不懂球」被壓着打：「我就是要把不懂球的打出原型。」。過去曾任中超球隊上海海港助教的謝暉，其後再爆出舊東家班費曾高達120億，並指出自己任職主教練的南通支雲：「以1000萬人民幣（約1200萬港幣），（取得）中甲第五名」。

事後，謝暉回應事件，譴責拍攝者別有用心，並向片中提及的球會表示深切道歉，而南通支雲亦隨即宣布停止其主教練職務。不少網民都紛紛留言聲討影片拍攝者，認為「篤灰」文化可恥。經過幾日時間沉澱，近日謝暉再發文，正式宣布辭任南通支雲帥位：「冷靜了幾天，在家陪孩子，做做飯，心情出奇地平靜；但還是應該有個交代。」他在文中表示自己曾對「偷拍事件」作反思：「作為業内人士，自身言行應該更加專業嚴謹。」他透露將前往德國深造，並引用作家安蘭德名言「你不能把這個世界，讓給你所鄙視的人」，聲稱自己一定回回來。

内地媒體《足球報》就謝暉的言論作出分析，認為他確實指出了過去中超「金元足球」燒錢引援的現象。更提到南通支雲胸口廣告贊助，已經超過1000萬人民幣，加上而當地政府和體育亦曾投放過千萬資源，認為與謝暉爆出的班費數字存在出入。南通支雲陣中有港將李毅凱效力之餘，亦有前港腳吳偉超任職助教，球隊完成中甲次階段征途後，暫時於積分榜排名第7位。