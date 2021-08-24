殘奧今晚開幕　延續熱潮繼續撐港隊！

緊接東京奧運，因疫情延遲一年的2020東京殘疾人奧運會將於今晚開幕。全球160個國家及地區，合共4400名運動員參與這次全球盛會，為期13日賽程進行22個大項及539個小項賽事。香港自1972年來第13次派隊參賽，共派出64人代表團、包括24名運動員參加8個項目，港隊早前在東京奧運共獲1金2銀3銅的歷史性佳績，在港掀起史無前例的奧運熱浪，這鼓熱潮勢必延續到殘奧，全城期待港隊健兒們再創佳績！（無綫財經資訊台85周二晚6時55分直播）

經過歷史上首次延遲一年及閉門舉辦的東京奧運後，東京殘奧曾考慮有限度開放觀眾入場，但由於Delta變種病毒蔓延，國際殘奧委會與東京各單位開會後，決定絕大部份殘奧賽事閉門作賽，只有當地學生在地方部門及學校安排下，容許入場觀看比賽。

今晚殘奧開幕禮主題為「We Have Wings」(我們擁有翅膀)，以及「Moving Forward」(向前)，開幕禮理念與殘奧會口號相同，俱為「United by Emotion」(情感團結)。因防疫原因，原定來自日本全國表演者參與的大型演出被大幅簡化，將只有161人參加演出，香港代表團將排第133位進場，女子田徑運動員任國芬及男子游泳運動員許家俊擔任持旗手，中國代表團持旗手是女子輪椅射箭運動員周佳敏及男子田徑運動員王浩。

港隊在過去12屆殘奧會，共奪得126面獎牌，包括40金37銀49銅，歷來最佳成績是2004年殘奧，共獲11金7銀1銅。恒基兆業地產冠名贊助精英運動員嘉許計劃，為殘奧會前8名香港運動員提供獎金，個人項目金牌獎金增加一倍至80萬港元，銀牌及銅牌分別增至40萬及20萬港元，隊際項目金牌、銀牌及銅牌分別提高至160萬、80萬及40萬港元。