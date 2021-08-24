安東尼奧爆發　韋斯咸炒李城上榜首

周二(24日)凌晨英超次輪壓軸戲，韋斯咸主場以4比1大破李斯特城，開季2戰全勝登上榜首，係「錘仔幫」繼2006年之後，英超史上第2次喺一輪賽事完結後成為「1哥」。米查利安東尼奧今場再有2個入球，唔單止係贏波最大功臣，仲登上韋斯咸英超史上入波最多球員寶座。

韋斯咸今場進攻銳利，柏保路科奴斯26分鐘接應賓華馬傳中率先射入，李斯特城完半場前更踢少個，艾約斯佩雷斯粗野攔截被罰紅牌出場。下半場韋斯咸加強壓力，安東尼奧56分鐘偷波成功，傳中畀賓華馬射成2比0；李城69分鐘由泰利文斯入波追近，不過安東尼奧尾段爆發，80分鐘同84分鐘連入2球，帶領韋斯咸大勝4比1。

連同首輪4比2擊敗紐卡素，韋斯咸目前2戰全勝，並以較多得球力壓車路士同利物浦上榜首。安東尼奧今場梅開二度後，亦以累積49球，超越意大利名將迪肯尼奧(47球)，獨佔韋斯咸喺英超史上「士哥王」位置。現年31歲嘅安東尼奧係傳統英式中鋒踢法，今季決定改著9號波衫(原本30號)即刻大爆發，開季2場入3球，佢賽後表示：「上年我嘅目標係15球，最後只入10球令人失望，依家我已經有3球進帳，目標係入20球！」