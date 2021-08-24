阿仙奴清洗冗員　4將日內離隊

阿仙奴今個夏天用咗超過1億鎊買人，但開季成績未見起色，喺轉會窗完結前正積極清洗冗員，據報韋利安、盧卡斯托拉拿、哥拉辛拿斯同尼基迪亞4位球員，將會喺日內正式離隊。

巴西球星韋利安上季由車路士以自由身過檔，但係演出低沉，上季中開始已經失去正選位置，早前更因確診新冠肺炎而隔離。據報巴甲勁旅哥連泰斯已提出收購，阿仙奴願意唔收轉會費畀佢離開，消息指韋利安原本屬意留喺歐洲，但哥連泰斯係韋利安出道球會，最終令佢同意「返屋企」。

早前自爆「思鄉」嘅烏拉圭中場盧卡斯托拉拿，則受到費倫天拿、羅馬、拉素同法蘭克福斟介，最終盧卡斯托拉拿選擇加盟費倫天拿，周二(24日)會飛去意大利進行體測，據報費倫天拿先係借用，下季有權用1,500萬歐元將佢買斷。

另外，英格蘭年輕前鋒尼基迪亞就獲水晶宮斟介，消息指水晶宮開價1,000萬鎊收購，但阿仙奴就索價2,000萬鎊，雙方仍就轉會商討，據報白禮頓同另一德甲球會都加入戰團，離隊事在必行。至於波斯尼亞左閘哥拉辛拿斯，依家正同阿仙奴商討解約，傳聞費倫巴治想將佢接收。