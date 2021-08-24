李慧詩快將告別賽場　社交平台發文答謝粉絲

香港「牛下女車神」李慧詩(Sarah)於東京奧運奪得場地單車爭先賽銅牌，為自己時隔9年再掛上多一面奧運獎牌，她賽後已表明計劃今年退役，而周二她在個人社交平台再確認「已準備好慢慢退下來」，並多謝支持者，但強調單車依然是心中最愛。

Sarah上載了一張相片，是今屆奧運所奪得的爭先賽銅牌及吉祥物，放在她一雙爆發力極強的大腿上，「能遇上兩情相悅的人，肩並肩走在一起，並非易事。18年前，我遇上單車，就像命中註定，我們選定對方，它令我愈來愈有信心面對生命中不同的挑戰，並促使我成長起來。」她寫下感言在單車壇有無限回憶:「這些年，我們互相信任，成為最佳拍檔。當大家說我老了，它依然相信我的能力，伴隨著我。跟它在一起我得到許多，也失去了不少，得失的比重是多是少？既愛它，就無需計較付出多少。」

先後贏過亞運、奧運及世界賽金牌，李慧詩的運動員生涯可謂完美，她強調單車永遠是心中最愛，即使要準備離開賽場:「這樣的陪伴是沒有限期，限期只是在觀眾心中。縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它，它在我心中依然佔據重要的位置。」

Sarah在文中亦特別多謝粉絲一直的支持，有幸他們在背後的力量令她跨越每個難關，「努力的收穫不只停留在爭奪輸贏，還有奧林匹克精神的價值，和我與你們的共同回憶~~~謝謝你們的支持，共勉之。」

出Post短短兩小時在其Instagram及Facebook專頁已獲幾萬人點讚，很多粉絲爭廂留言並對她繼續鼓勵：

「多謝你話俾我聽咩叫堅持」

「18年相伴在一起😆青春無悔」

「每次見到你比賽的眼神,內心都覺得充滿力量,香港加油！李慧詩加油！再創造出不可能的可能. 香港人以你為榮」

「遇見一種精神，可陪伴一生，你幸福了，好好享受，不必數算時光的流逝。」

「在觀眾心中也未必有限期，因為薪火可以相傳，把你的堅持，拼勁及奥運精神代代承傳吧。」

李慧詩自奧運結束後已飛往上海，目前正在隔離階段，稍後她將會參加9月的全國運動會，這可能是她生涯的最後一個大型比賽。