英聯盃　愛華頓客Ｗ冇甩拖

今晚有多場英聯盃第2圈賽事，英超有幾支球隊亮相，先講哈特斯菲爾德對愛華頓。「拖肥糖」喺英超爭霸能力有限，但有足夠力量於盃賽發圍，尤其面對低組別球隊甚少甩拖，佢哋最近6次英聯盃對非英超球隊全勝，今場捧客勝穩陣。（有線601及661台周三凌晨2時45分直播）

愛華頓喺聯賽開咗個靚頭，先以3比1擊敗修咸頓，次仗同列斯聯大演入球騷，雙方踢成2比2。「拖肥糖」兩仗共入5球，火力全開，新上任領隊賓尼迪斯大玩進攻足球，利用巴西射手李察利臣嘅速度，以及另一前鋒卡維特利雲嘅高空轟炸，為對手後防帶來麻煩。賓尼迪斯未上任時，唔少愛華頓球迷持反對聲音，不過經過季前熱身賽同埋兩場英超之後，亦開始扭轉球迷對佢嘅不信任，慢慢贏得掌聲，佢梗係會食住個勢，為球隊繼續爭取好成績。

哈特斯菲爾德上季於英冠僅排20名，演出令人失望，今季佢哋最大目標係升上英超，盃賽並非出擊場合，球隊今季聯賽4戰得7分排第10，與榜首只相差3分，相信英聯盃亦唔會太落力。事實上，哈特斯菲爾德面對愛華頓亦難有爆冷空間，佢哋自1956年至今，從未擊敗過愛華頓，往績非常輸蝕，加上「拖肥糖」英聯盃對非英超球隊特醒，近6次全勝，今場可以放心捧客勝。

另一支英超球隊諾域治就會主場對般尼茅夫，諾域治季前賣走核心人物貝安迪亞，開咧即錄兩連敗，雖然輸畀利物浦同曼城情有可願，但夾埋失咗8粒兼1球不入，唔多唔少打擊士氣，加上「金絲雀」對般尼茅夫往績輸蝕，近6次對賽只得1勝1和4負，肯定讓唔起般尼茅夫，呢場推介讓球客勝。（周三凌晨2時開賽）

直播表

周三2:45am 英盃 哈特斯菲爾德 對 愛華頓

有線661、601台

周三2:45am 英盃 巴羅 對 阿士東維拉

有線662、602台

周三3:00am 歐聯 燕豪芬 對 賓菲加

Now 643、有線656、616台

周三3:00am 歐聯 費倫斯華路士 對 年青人

beIN SPORTS CONNECT