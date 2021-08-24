殘奧預13萬學生入場　外界質疑不顧孩子及運動員安全

儘管日本疫情仍然嚴峻，但東京奧組委仍然準備歡迎約13萬名學生入場睇殘奧，為運動員打氣，但受到各方面的質疑，認為不顧孩子及運動員的安危。

東京殘奧會與早前舉行的東京奧運一樣，都不設觀眾入場，然而東京奧組委發言人高谷正哲日前表示奧委委已經做好準備迎接學生入場的準備，並表示各方將為學生打造「最安全」的觀賽環境。

據國際殘奧會、日本政府、東京都政府及東京奧組委早前所宣布，殘奧會不設觀眾入場，但作為教育一部份，可允許部分學生入場觀賽，高谷正哲再次強調這個計劃絕對是讓殘奧會的價值教育年輕一代。

不過，多方面對這個決賽都相當質疑，目前疫情比起東京奧運會前更加嚴重，雖然殘奧會的防疫限制

比不久前的東奧再「加辣」，但有專家認為相比奧運會的運動員，殘奧選手所需要的保護應該更要嚴密，由於身體原因，眾多殘奧會運動員需要携帶及搬運輔助器材，平時的衣食住行都要更多幫助，他們需要與更多人近距離接觸。

東京殘奧會今晚開幕，全球160個國家及地區，合共4400名運動員參與這次全球盛會，為期13日賽程進行22個大項及539個小項賽事。