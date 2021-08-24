為錢途去到盡　燕豪芬賓菲加掘金大作戰

歐聯附加賽次回合大戰，燕豪芬主場迎戰賓菲加。荷甲球隊燕豪芬首回合作客輸1比2，今場必須贏波先有機會晉級，肯定會把握地利優勢全力搶攻。葡超勁旅賓菲加踢法主攻，為躋身「歐聯金礦」亦唔會留力，預料雙方將會大駁火，加上燕豪芬今屆歐聯5戰有4次總入球達3球或以上，首選2.5球嘅入球大。（Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

歐聯分組賽係球壇大金礦，根據歐洲足協最新公布嘅數字，每支能夠殺入32強分組賽嘅球隊，已經先獲得1,564萬歐元（約1.42億港元）獎金，分組賽每贏一場比賽可獲280萬歐元（約2,545萬港元）獎金，就算和波都有93萬歐元（約845萬元）獎金，仲未計電視直播、門票收入及周邊收益，條數認真和味。

燕豪芬踢歐洲賽唔會縮

今晚同聽晚嘅附加賽次回合，就確定最後6席分組賽由邊隊奪得，其中燕豪芬就喺主場同賓菲加決戰。貴為上季荷甲亞軍嘅燕豪芬，一向崇尚踢進攻足球，佢哋上季34場聯賽轟入74球，平均每場入超過2球，火力相當得人驚。

燕豪芬踢歐洲賽踢法一樣咁進取，今屆歐聯由第2圈外圍賽踢起，其中兩場主場都拎到大勝，包括以5比1擊敗土耳其勁旅加拉塔沙雷，以及贏米迪蘭特3比0，今場返主場隨時又會出現大比數賽果。事實上，即使燕豪芬首回合作客1比2不敵賓菲加，但佢哋全場有多達11次射門，比賓菲加仲要多1次，而且當中有5次攻門命中目標，進攻效率一流，今場背水一戰，預料攻勢會更加旺盛，有利製造更多入球。

賓菲加當弗近6場全勝

至於上季葡超季軍賓菲加，今季捲土重來表現神勇，開季後6場正式賽事全部贏晒，而且每場都攻入對手兩球，加上烏克蘭前鋒耶梅卓克、葡萄牙中場祖奧馬里奧同拉法施華都係進攻能手，無懼同燕豪芬鬥攻，2.5球嘅大盤走唔甩。