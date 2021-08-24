東京殘奧開幕禮　主題「我們擁有翅膀」

日本東京殘疾人奧運會周二晚在新國立競技場舉行開幕禮，包括難民代表團在內，有161個國家和地區、歷來最多的4,403名運動員參加此盛事。賽事歷時13日，共進行22大類的比賽，涉及539個項目。由於殘疾選手一旦感染新冠病毒或有重症風險，所有比賽原則上閉門進行，但會安排東京約14萬名學童入場觀賽。

國際殘奧委會主席帕森斯表示，有信心在疫情下舉辦安全的殘奧會。開幕禮以「我們擁有翅膀」（WE HAVE WINGS）為概念，寓意殘奧選手展翅面對人生逆境，75名殘疾人士參加演出，並與東奧一樣起用男女旗手。聯合國難民署工作人員將舉阿富汗國旗入場，以示支持因國內局勢緊張而放棄參賽的阿富汗選手。

由本月12日有紀錄以來，至今累計有154宗殘奧相關病例，包括周二公布再多10宗殘奧相關的新冠確診病例，包括一名已入住選手村的海外運動員。東京奧組委安排約14萬名學生入場睇殘奧，為運動員打氣，但受到各方面質疑，認為不顧孩子及運動員的安危。

香港隊已陸續抵達，馬術運動員曾靝賜因馬匹腳部傷患未完全康復，為保障運動員及馬匹的安全，決定退出混合III級盛裝舞步個人賽，以及與謝佩婷及鍾美娟組成的三人隊伍退出混合公開組盛裝舞步團體賽。香港代表團由田徑運動員任國芬及游泳選手許家俊擔任開幕禮持旗手領團員進場。許家俊表示：「我非常開心，非常榮幸，持旗手是我人生第一次，請支持我哋港隊每一位成員。」另一持旗手任國芬稱：「我好榮幸在大型殘奧會擔任持旗手，希望大家透過電視看直播來支持香港隊。」

至於港隊最早亮相的游泳及乒乓球項目，他們將於明日出戰，當中包括5年前在里約殘奧會獲得男子S14級游泳200米自由泳金牌得主鄧韋樂。