球員協會友賽深水埗　郭嘉諾：望所有人都有班落

近日不斷為失業球員安排操練的香港球員協會（HKPFA），周二（24日）首次組織友誼賽，於深水埗運動場與甲組球隊深水埗拍跳，讓一班失業兵獲得久違的比賽鍛鍊機會。愉園和天水圍飛馬退賽後，足總為維持港超聯隊數，早前已經邀得港會升班，並正計畫引入另一支以U23年輕球員為主的球隊加入戰團，惟負責義務為HKPFA領軍的郭嘉諾，認為U23以外的球員，同樣不能忽視。

今場深水埗陣中除了有羅港威、許嘉樂和梁星耀之外幾位前港超球員壓陣之外，剛剛宣布加盟的黎格爾，是日亦有份出戰。HKPFA方面，除了辛祖有事未能出席，過去幾日一直有份跟操的多位港超失業兵，都悉數披甲。「深水埗運動場今日剪咗草，好踢咗好多。」上季效力冠忠南區的陳廣豪說到，這位場上表現落力的24歲攻擊手，直言自己很久沒有踢比賽，需要時間適應。

是日比賽分3節進行，每節約25分鐘，兩隊一度打成1比1比數進入最後一節，可見球員體能雖然有所下滑，但比賽節奏依然明快，雙方球員落力程度不亞於正式比賽，短兵相接，身體碰撞的情況不時發生。難得的落場機會很快就過去，隨着「租場時間已到」的場地廣播提示響起，球場燈光應聲熄滅，為這場友賽畫上句號。

過去一直以義務身分為HKPFA組織操練的郭嘉諾，賽後作總結時，對着眼前一班失業港超兵，不忘激勵他們要「堅持」，不要放棄自己加操。來季港超聯隊數仍有待決定，除了港會成為來季第7隊征戰港超的球隊之外，足總將於本周四召開特別會議，進一步商討來季港超安排，包括第8隊港超球隊能否成軍等事宜，郭嘉諾於賽後亦表示希望所有球員能夠成功找到新東家：「希望有好消息，其實佢哋已經等咗幾個月，我都希望盡快有消息，周四全部落哂班，練波都有個原因去繼續。」郭嘉諾透露過去幾日操練，有港會教練到場查詢跟操球員的情況，並認為港會首要目標是羅致年輕球員。

足總主席貝鈞奇上周在董事會會後，透露第8隊或以U23青年球員為主，惟郭嘉諾認為除了照顧一班小將之外，其他球員的情況亦不能忽視：「依家好多人想踢波，但唔係每個都係U23，兩隊退賽球隊嘅球員，有超過6成係U23以上嘅球員，現時如果加多兩隊，又顧及唔到佢哋，我覺得值得商榷，希望呢隊U23，可以加入其他唔係U23嘅球員。」